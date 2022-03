Hermitage Amsterdam verbreekt banden met Rusland

"Lang heeft de Hermitage Amsterdam zich afzijdig gehouden van politieke ontwikkelingen in het Rusland van Poetin", schrijft het museum in een verklaring. "Politiek richt zich immers op de alledaagse werkelijkheid en onze oriëntatie ligt bij de kunstschatten en -stromingen die eeuwen omspannen. Door onze zorgvuldig opgebouwde banden met het State Hermitage Museum in Sint-Petersburg hadden we toegang tot een van ‘s-werelds beroemdste kunstverzamelingen waaruit wij voor onze tentoonstellingen konden putten. De recente aanval van Rusland op Oekraïne maakt deze afzijdigheid niet langer houdbaar."

'Grens overschreden'

Het museum meldt verder dat toezichthouders, directieleden en medewerkers het moeilijk hebben met het verbreken van de band met Sint-Petersburg. "De afgelopen decennia is op een harmonieuze manier met de Russische collega’s samengewerkt. Verschillen van opvatting bleken altijd overbrugbaar. Het heeft geleid tot prachtige, goed bezochte tentoonstellingen in Amsterdam. De uitdrukking ‘kunst verbindt’ karakteriseerde de relatie. Met de inval van het Russische leger in Oekraïne is een grens overschreden. Oorlog maakt alles kapot. Zo ook 30 jaar samenwerking. De Hermitage Amsterdam heeft op dit moment geen andere keuze. Zoals iedereen hopen ook wij op vrede. En op veranderingen in de toekomst in Rusland waardoor we de banden met de Hermitage Sint-Petersburg kunnen herstellen."

De tentoonstelling Russische avant-garde | Revolutie in de kunst is tot nader order gesloten. Gisteren werd al duidelijk dat het Amsterdam Museum, dat zich tijdelijk in de Hermitage vestigt, de opening op 5 maart heeft opgeschort.