Taxichauffeur (26) die op politiecommissaris inreed krijgt 120 uur taakstraf

Een 26-jarige man die eind 2019 tijdens zijn werk als taxichauffeur inreed op een politiecommissaris is gisteren veroordeeld tot 120 uur taakstraf. Voor dit soort misdrijven wordt normaal gesproken een celstraf van een aantal maanden gegeven, maar de rechter vond dat er te lang gewacht is met de zaak.

De politiecommissaris fietste in zijn vrije tijd op de Herengracht. Hij zag een man in een taxi stappen en vervolgens een stukje verderop weer uitstappen. Omdat de agent wist dat er vaker vanuit taxi's drugs verhandeld worden tikte hij op het raam. De chauffeur reed daarna achteruit een parkeervak in. Toen de agent midden op straat ging staan, gaf de taxichauffeur gas en moest de agent wegspringen.

Redelijke vrees

Volgens de rechtbank heeft de man zich schuldig gemaakt aan bedreiging met zware mishandeling van een politieagent. Die had 'redelijke vrees' voor zwaar lichamelijk letsel. "De rechtbank neemt dit verdachte kwalijk, temeer nu hij het werk van de politie hierdoor heeft bemoeilijkt en aangever in zijn gezag als politieagent heeft aangetast", staat er in het vonnis.

De chauffeur ontkende dat er in zijn taxi drugs gedeald werd, maar daar gaat de rechtbank wel vanuit. Naast de agent verklaarde ook de koper van de drugs dat. Dat de chauffeur zei dat hij niet wist dat het om een agent ging gelooft de rechtbank ook niet. De politiecommissaris toonde namelijk zijn legitimatiebewijs en riep dat hij van de politie was.

Goede wil

Maar de rechtbank wees er wel op dat het inmiddels twee jaar en twee maanden later is. In die tijd zou hij goede wil hebben getoond en positieve stappen gemaakt in zijn ontwikkeling. "Verdachte heeft zijn schulden afbetaald en wil, omdat zijn taxi-pas is ingenomen, graag werken als vrachtwagenchauffeur. Hij heeft hiervoor zijn theorie-examen al behaald."

Een gevangenisstraf zou daarom 'niet passend' zijn. Van de 120 uur taakstraf die de oud-taxichauffeur moet uitvoeren worden nog wel de dagen dat hij in voorarrest zat afgetrokken.