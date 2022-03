Burgemeester Halsema bezoekt 'nieuw stadsgebied' Weesp: "Hoop dat ze graag bij ons horen"

Toekomstig nieuw 'stadsgebied' Weesp heeft vandaag bezoek gekregen van burgemeester Femke Halsema. Zij sprak met de toekomstige Amsterdammers tijdens een speciaal verkiezingsevenement in de Sint-Laurenskerk. De grote kerk in het centrum van stad die straks bij de gemeente Amsterdam hoort.

De huidige burgemeester van Weesp, Bas Jan van Bochove, flankeerde Halsema tijdens haar bezoek aan de Sint-Laurenskerk. Inmiddels is de laatste maand van zijn ambtstermijn aangebroken. "Mevrouw Halsema snoept mijn baantje niet af, hoor, want de gemeente Weesp houdt op te bestaan", legt hij uit. "Ik ben waarnemend burgemeester, dus ik wist vanaf dag één dat het snel voorbij kon zijn. Nou, het heeft nog redelijk lang geduurd. Bijna acht jaar."

Gooise Meren

De meningen over de samenwerking tussen Weesp en Amsterdam lopen binnen de stad aan de Vecht behoorlijk uiteen. De inwoners kregen de keuze of ze graag zagen dat ze bij Amsterdam zouden gaan horen, of bij gemeente Gooise Meren. Met een kleine meerderheid werd voor eerstgenoemde gekozen. 42,6% van de Weespers wilden helemaal geen onderdeel worden van de gemeente Amsterdam.

Een aanwezige inwoner van Weesp in de Sint-Laurenskerk geeft aan ook geen voorstander te zijn geweest. "Ik heb eerlijk gezegd op Gooise Meren gestemd, omdat ik dat qua gevoel en cultuur beter vind passen bij Weesp", blikt ze terug. "Ik heb ook tien jaar in Amsterdam gewoond en ben de stad uit gegaan omdat ik het te druk, te groot en te veel vond. Ik woon nu al 27 jaar met heel veel plezier in Weesp in het centrum en nu woon ik toch weer in Amsterdam."

Eigen identiteit

De Amsterdamse burgemeester wil dat duidelijk wordt voor deze aanzienlijke groep Weespers dat hun stad de vruchten zal plukken van het samengaan. "Ik denk dat we de komende jaren vooral moeten laten zien dat Weesp zijn eigen identiteit kan behouden, want het is een uniek gebied met z'n groen en historische gebouwen", aldus Halsema. "Tegelijkertijd dat het een niveau van voorzieningen heeft dat ook heel goed is. Dat het veilig is, met voldoende onderwijs en voldoende instellingen voor mensen die in nood zijn."