Advocaat-stagiair woest op begeleider: "Een aangifte ligt op de loer"

De advocaat-stagiair reageerde ook verontwaardigd. "Ik had tot en met vandaag zoveel over jouw doen en nalaten erbij kunnen halen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik vraag me echt af wie er blij van gaat worden als ik die vreemde zaken binnen jouw praktijk erbij haal. Maar jij bent mijn grenzen nu wel aan het provoceren."

Daarna werd zijn wachtwoord geblokkeerd. Daar was hij ook kwaad over. "Volgens mij besef je niet dat dit strafbaar is. Ik verzoek je vandaag nog mijn wachtwoord vrij te geven. Zo niet is een klacht en een aangifte tegen jou op de loer. Je gaat nu echt te ver. Ik laat het over aan de Politie. Heb contact met ze gehad. Ik zal een aangifte plannen. Kijk maar of je dit wil doorzetten. De Orde zal hier aankomende week op terugkomen.”

Brief

De advocaat van het kantoor stuurde hem daarna een brief waarin ze zei dat ze vanwege de boze whatsappberichten een verzoek bij de deken heeft ingediend om mee te werken aan het beëindigen van de samenwerking. Een paar maanden later gaf de deken daar toestemming voor. De advocaat vroeg de kantonrechter daarom de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

De advocaat-stagiair was het daar niet mee eens, tenzij hij een vergoeding van 224.991 euro zou krijgen. Dat bedrag was gebaseerd op een immateriële schadevergoeding van 50.000 euro plus het salaris dat hij de eerste tien jaar van carrière verwacht mis te lopen als hij niet meer als advocaat aan de slag kan door het vroegtijdige afbreken van zijn opleiding.