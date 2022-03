Amsterdam City Index: voorzichtig herstel ondernemersklimaat

Ondernemersklimaat

Het vertrouwen van ondernemers en consumenten is gestegen ten opzichte van vorig jaar, maar nog niet op het niveau van 2017. De verwachting van het aantal bezoekers in de toekomst is erg verdeeld. 30 procent van de ondernemers is (zeer) positief over het aankomend jaar, 33 procent is hier juist (zeer) negatief over

De economie van Amsterdam heeft in 2021 een groei van 4,1 procent doorgemaakt ten opzichte van 2020, namelijk 4,1%. Dit is een vergelijkbaar percentage met de groei in het jaar 2017. Ook de werkeloosheid is bijna gelijk aan die uit dat jaar.



Uit de ondernemersenquête blijkt verder dat 42 procent van de ondernemers aangeeft er (zeer) slecht voor te staan. De omzetcijfers van de horeca, retail en dienstverlening laten wel een ontwikkeling zien: de cijfers schoten rap omhoog sinds het loslaten van de coronamaatregelen.