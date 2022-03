Verdachte betrokkenheid moord Rosleny Magdalena niet langer vast

De 29-jarige vrouw die in januari werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Rosleny Magdalena in Zuidoost is afgelopen vrijdag op vrije voeten gesteld.

Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. Er waren onvoldoende redenen om haar vast te houden. Ze blijft nog wel verdachte in de zaak.

De 28-jarige Magdalena werd in 2016 op een brug bij de straat Maldenhof in Zuidoost doodgeschoten. Dat gebeurde nadat ze haar dochtertje naar school had gebracht. De opgepakte vrouw was de eerste aanhouding in de zaak.