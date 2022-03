Oekraïense vlag en kaarsjes op vermeende grond van schoonzoon Poetin

Een groepje Amsterdammers heeft een boodschap achtergelaten op het stuk grond aan de Molenkade in Duivendrecht dat mogelijk van de schoonzoon van Vladimir Poetin is.

Kaarsjes op vermeende kavel Poetin Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Kaarsjes op vermeende kavel Poetin Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Op het hek is een bord geplaatst dat gericht is aan de dochter van Poetin. "Op minder dan 2000 kilometer afstand van uw vredige en vrije stuk grond is uw vader een geheel vrij land en haar bevolking aan het uitdunnen."

Ander verhaal

Volgens de makers van het bord lijkt het erop dat Vladimir Poetin lastig te bereiken en onmogelijk te stoppen is. "Maar zoals we allemaal weten, voor vaders en dochters is het een ander verhaal." Ze vragen zijn dochter daarom haar hart te gebruiken en een einde te maken aan het zinloos lijden van de Oekraïners.

Verschillende media, waaronder Bekendeburen.nl, meldden dat het stuk grond van de schoonzoon van Poetin is. Quote heeft het vanmiddag bevestigd gekregen van een woordvoerder van de gemeente Ouder-Amstel. Die woordvoerder zegt dat er een vergunning is verleend voor een aantal bedrijfspanden op die plek, maar dat bij eventuele nieuwe vergunningsaanvragen 'ook internationale sancties meewegen'.

Weg te poetsen

Een van de Amsterdammers die het bord, de kaarsjes en de vlag heeft geplaatst laat weten het vooral symbolisch te hebben aangegrepen. Hij denkt dat de schoonzoon van Poetin het bezit van het pand slim heeft geprobeerd weg te poetsen door de BV die het stuk grond gekocht uit te laten schrijven.

In Duivendrecht is het stuk grond het gesprek van de dag: