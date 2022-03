Bewakingscamera gesloopt bij opnames videoclip op IJburg: "Gekke ghetto"

Het cameratoezicht aan de Pampuslaan is door burgemeester Halsema verlengd tot 13 september, vanwege de vele incidenten daar. De camera's zouden er eigenlijk tot en met 13 maart hangen. Bij een van de incidenten werd een bewakingscamera met een hamer gesloopt, diezelfde avond werd er een ruit ingeslagen. Beide incidenten zijn in de nieuwste videoclip van rapper Chladda te zien.

"Als je die beelden terugziet, zou je denken: je bent in een gekke ghetto ofzo", zegt een IJburger die de clip van de rapper bekijkt. Een ander die de beelden ziet veroordeelt het gedrag. "Ik vind het per definitie een slecht idee als mensen dingen slopen, zeker als het van een ander is en het is zeer terecht dat de politie daar tegen optreedt."

21-jarige man aangehouden

Optreden deed de politie op de avond van de opnames van de clip. Aan AT5 laat de politie weten die avond een 21-jarige man te hebben aangehouden voor het vernielen van de camera. Hij heeft een boete gekregen. Voor het inslaan van de ruiten van een wijkbeheerder is voorlopig nog niemand aangehouden. Het management Chladda is om een reactie gevraagd, maar die gaf het niet.



Het cameratoezicht aan de Pampuslaan is er sinds 13 december van het afgelopen jaar, omdat het aantal overlastmeldingen er maar bleef stijgen. In 2019 kwamen er 28 klachten binnen bij de politie. Dat steeg in 2020 naar 75 en in 2021 waren dat er, tot 1 december, 203. De politie benadrukt nu nog altijd extra alert te zijn in het gebied.