Klaas-Jan Huntelaar terug bij Ajax, krijgt rol 'buiten het veld'

Huntelaar gaat technisch manager Gerry Hamstra en trainer Erik ten Hag ondersteunen bij het betaald voetbalbeleid. Die twee moesten die taken overnemen van de wegens grensoverschrijdend gedrag vertrokken Marc Overmars.

Programma's volgen

"Vanaf 1 juli 2022 gaat hij daarnaast programma’s volgen waardoor hij zich verder gaat ontwikkelen in zijn nieuwe rol buiten het veld", laat Ajax weten. De ex-prof, die deze zomer bij Schalke 04 zijn imposante voetbalcarrière afsloot, tekent een verbintenis die loopt tot 1 juli 2024.

Algemeen directeur Edwin van der Sar zegt dat Ajax contact met Huntelaar bleef houden sinds hij vertrok naar Schalke. "Wij waren op de hoogte van zijn interesses en zijn ambitie om op termijn technisch directeur bij een profclub te worden. Om die reden heeft hij sinds de zomer al een paar keer een kijkje bij ons in de keuken gekregen en zo bijvoorbeeld vergaderingen van de directie en de Raad van Commissarissen bijgewoond. Ajax staat voor talentontwikkeling en daar past deze nieuwe rol van Klaas Jan in."

Trainersdiploma

Huntelaar laat weten dat hij blij is dat hij weer terug is en nieuwsgierig is naar wat er de komende periode gaat gebeuren. "Ik ben ook bezig met mijn trainersdiploma, de kennis die ik bij de cursus opdoe komt me ook van pas bij wat ik bij Ajax ga doen. Verder heb ik vooral zin in de samenwerking met de bestaande organisatie, om een bijdrage te leveren aan de onderwerpen waar ik denk kijk op te hebben, maar ook waarin ik me verder wil ontwikkelen."

De spits speelde sinds het seizoen 2017-2018 tot en met begin 2021 bij Ajax en kwam in de periode van 2006 tot en met 2008 ook al uit voor de club. Huntelaar maakte zijn debuut in Amsterdam op 15 januari 2006 in de wedstrijd Ajax-NEC (1-1) en speelde in totaal 257 officiële wedstrijden, waarin hij 158 doelpunten maakte. Hij werd in 2019 landskampioen met Ajax. Daarnaast won hij als Ajacied in 2006, 2007 en 2019 de KNVB Beker en in 2007 en 2019 de Johan Cruijff Schaal.