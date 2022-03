Laatste voorbereidingen voor verkiezingen: "We leggen de rode loper uit"

Een van die 500 locaties is kinderboerderij De Werf in Oost. Hoewel daar alleen woensdag gestemd kan worden, word je wel wel met alle egards ontvangen.

"We leggen de rode loper uit voor alle stemgerechtigden", vertelt Gitta Bessem van de kinderboerderij. "Want democratie is een feestje. We bouwen zelf op en bemannen zelf het stembureau. Daar hebben we allemaal een opleiding voor gekregen."

Maandag tot en met woensdag kan er vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur gestemd worden.