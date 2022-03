Gat in de Kinkerbuurt 'gekraakt' voor stadspark: "Dit hoort eigenlijk van ons te zijn"

Jongerenpartij LEF heeft bezit genomen van het stuk grond om een statement te maken. "We hebben het omgedoopt tot het M. Vasalispark", zegt lijsttrekker Daniël van Duijn, "en we heten Amsterdammers welkom op hun plek, want dit hoort eigenlijk van ons te zijn."



In 2007 werden de vervallen sociale woningen die er stonden gesloopt en sinds 2010 is er een conflict met de projectontwikkelaar die er eerst seniorenwoningen wilde neerzetten, plannen die in het water vielen door de crisis toen. Daarna moest er een hotel komen, maar daar verzette de buurt zich met succes tegen. Intussen wil ook het stadsdeel niet meer aan die plannen van de eigenaar meewerken, maar die twee zijn nog altijd in een juridische procedure verwikkeld.