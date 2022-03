Overleden eigenaar Joods restaurant herdacht: "Sami had een groot hart"

Familie, vrienden en bekenden hebben afscheid genomen van Sami Bar-on. Bar-on was 21 jaar lang de eigenaar van het Joodse restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg. Hij overleed eerder deze maand op 67-jarige leeftijd tijdens een vakantie in Israël.

Een andere bezoeker kan niet geloven dat Sami er niet meer is. "Iedereen is in shock. Vooral natuurlijk zijn vrienden en familie. Het is heel erg. Maar dit is een mooie dag."

Vele tientallen mensen bezochten vanmiddag het kleine, koosjere restaurant in Zuid. Er worden herdenkingskaarsjes aangestoken, er is koffie en er worden broodjes falafel uitgedeeld. "Sami had een groot hart", zegt een vriend van de familie. "Hij hield van mensen. Je ging niet naar HaCarmel, je ging naar Sami."

Antisemitisme

Restaurant HaCarmel is al jaren doelwit van vernielingen en antisemitische bedreigingen. Ook toen zoon Daniel de herdenkingsdienst afgelopen dinsdag aankondigde op sociale media stroomden de haatreacties binnen. "Over mijn vader, over het restaurant. Van mensen die mijn vader niet eens kenden. Dat is natuurlijk heel kwalijk."

Maar Sami Bar-on liet zich nooit intimideren of wegjagen. Het restaurant was zijn kindje, vertelt Daniel. "En we gaan het restaurant zeker voortzetten. De keren dat er hier iets gebeurde lagen de scherven nog op de grond en was mijn vader alweer klaar om open te gaan. Om die reden hebben we er ook voor gekozen om zeker door te gaan."