Marc Overmars aan de slag als technisch directeur bij Antwerp

Overmars, die bij Ajax vertrok nadat hij werd beschuldigd met grensoverschrijdend gedrag, werd vandaag gepresenteerd bij de huidige nummer drie van de Belgische competitie. Volgens De Telegraaf beschouwt Antwerp de Overmars-zaak als privékwestie.

'Nieuw hoofdstuk'

"Het zal niet opnieuw gebeuren", beloofde Overmars tijdens de perspresentatie van Antwerp. "Ik wil de Ajax-bladzijde achter mij laten en hier een nieuw hoofdstuk beginnen. Mijn vertrek bij Ajax was heel spijtig. Ik moet daar doorheen en weer verder. Dat ga ik nu doen."

Antwerp staat in België te boek als ambitieuze subtopper. Het werd vijf jaar geleden, als tweedeklasser, overgenomen door Paul Gheysens. Met een geschat vermogen van 765 miljoen euro is hij één van de rijkste mensen in België. De afgelopen periode investeerde Gheysens zo'n 70 miljoen euro in de club.