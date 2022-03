Dries Roelvink met Kale en Kokkie: "Ajax wist het toch om te draaien"

Roelvink is onder de indruk van het team. "Als je ziet dat de club op bestuurlijk niveau toch behoorlijk in brand stond door die vervelende affaire. Dan word je uitgeschakeld door Benfica. Dan weet je het toch om te draaien. Tegen een sterk Feyenoord, waarvan ik in de eerste helft dacht, we krijgen het moeilijk. En als je het toch over de streep trekt en weet om te draaien, dan zeg ik, fantastisch gedaan."

Kale en Kokkie waren teleurgesteld in het soms slappe spel van Ajax, maar zijn net als Roelvink blij dat de Klassieker is gewonnen.