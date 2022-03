Impact oorlog Oekraïne op toerisme in de stad: "Het zorgt voor onzekerheid"

De coronamaatregelen zijn versoepeld en de eerste toeristen zetten weer langzaam voet op Amsterdamse bodem. Toch lijkt de oorlog in Oekraïne ervoor te zorgen dat een deel van de toeristen nog uit de stad wegblijft.

AT5

"Je ziet dat de oorlog in Oekraïne een negatieve impact heeft op het toerisme in Amsterdam" vertelt Sjuk Akkerman, sector banker van de ING. Vooral toeristen uit Azië en Amerika gaan volgens Akkerman de stad meer vermijden. "Die zien Europa toch als een geheel en die hebben dan geen zin om nu naar Europa te gaan terwijl er een oorlog is."

Door de coronapandemie waren er de afgelopen jaren minder toeristen in Amsterdam te vinden.

Bij Coster Diamonds herkennen ze dit beeld. Ronald Koster, directeur marketing zag de afgelopen periode minder Amerikanen langskomen in de winkel. "Wij merken dat natuurlijk enorm dat die Amerikanen niet komen, want dat zijn gewoon goeie klanten voor ons en dan zien we een verlies in de omzet." Ook de Bijenkorf laat schriftelijk aan AT5/NH Amsterdam weten de afgelopen jaren minder bezoekers van buiten de Europese Unie te zien in de winkel.

Quote "De oorlog in Oekraïne heeft een negatieve impact op het toerisme in Amsterdam" Sjuk Akkerman - sector Banker

Door de coronapandemie waren de toeristen de afgelopen jaren natuurlijk al veel minder in de stad aanwezig. Daarin is vooral een daling te zien in toeristen buiten Europa. Was in 2019 nog 16 procent van toeristen in de stad Amerikaans, was dit er in 2021 nog maar 7 procent. Ook de toeristen uit Azië bleven weg. Van 2019 tot 2021 verdween meer de helft van de Aziatische toeristen uit de stad, dit daalde van 8 naar 3 procent.

Lokaal benaderen Door coronamaatregelen en reisbeperkingen nam het aantal binnenlandse toeristen flink toe. In 2021 was meer dan een derde van de toeristen in Amsterdam afkomstig uit Nederland. Daar maakte ook Koster slim gebruik van. "Het enige voordeel is dat we de afgelopen 3 jaar marketing-technisch anders zijn gaan denken. Het betekent dat je meer mensen lokaal moet proberen te benaderen." Ook de Bijenkorf speelt meer in op de lokale klant en start deze week met een nieuwe culturele ruimte genaamd 'De Korf'. Zo hoopt het warenhuis meer Amsterdamse klanten te krijgen. Voor de toekomst maakt Akkerman zich geen zorgen. "Er is bij heel veel mensen behoefte om op vakantie te gaan. Dat geldt zowel voor Europeanen, Nederlanders als Amerikanen en Aziaten. Ik verwacht op het moment dat de oorlog voorbij is, laten we hopen zo snel mogelijk, dat het aantal toeristen uit Amerika en Azië weer zal toenemen."