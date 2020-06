Ruim 27.000 ondertekeningen voor petitie tegen massatoerisme: referendum mogelijk

Een petitie waarmee Amsterdammers de gemeente oproepen om een maximum te stellen aan het aantal toeristen in de stad, is meer dan 27.000 keer ondertekend. Bij die grens kan het voorstel aan de Amsterdammers worden voorgelegd via een referendum.

Vier bevriende bewoners, Jasper van Dijk, Jacques Huppes, Ammique Saleem en Martijn Badir, besloten twee weken geleden om de petitie Amsterdam Heeft een Keuze te starten. Zij stellen voor om vanaf nu een limiet van maximaal 12 miljoen toeristenovernachtingen per jaar in te stellen. Ter vergelijking: vorig jaar waren er in totaal 18 miljoen overnachtingen.

De vrienden willen dit bewerkstelligen via een geheel of gedeeltelijk verbod op vakantieverhuur, een absolute hotelstop waarbij er geen nieuwe hotels meer bijkomen, en een vergunningenstop voor het uitbreiden van bestaande hotels.

Referendum

De petitie was binnen een dag al duizenden keren ondertekend. Daarmee was de grens al behaald waarbij de gemeenteraad een besluit moet nemen over het voorstel. Als de raad het voorstel afwijst, zijn er inmiddels ook genoeg ondertekeningen om een referendum te houden.

Hotels reageerden gisteren woedend op een brief van D66-wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) waarin hij het aantal bedden voor toeristen wil beperken als de coronacrisis daar om vraagt.