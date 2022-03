Weesp voor laatste dag op eigen benen, gemeente vanaf morgen bij Amsterdam

De gemeente Weesp is vandaag voor het laatst een eigen gemeente. Het stadje aan de Vecht hoort vanaf morgen bij de gemeente Amsterdam. Weesp is lang niet de enige gemeente die door Amsterdam is opgeslokt: het is een traditie die al bijna 150 jaar bestaat.

Gemeente Weesp

Sinds 1877 worden er namelijk al omliggende gemeenten aan de stad toegevoegd. De grootste uitbreiding was in 1921. Door een fusie met Buiksloot, Nieuwendam, Ransdorp, Watergraafsmeer en Sloten werd de stad vier keer zo groot. Later werden ook delen van de gemeenten Westzaan, Zaandam, Oostzaan, Diemen, Ouder-Amstel en Nieuwer-Amstel en een gedeelte van het open IJ en de Zuiderzee, toegevoegd aan de stad, schrijft Stichting Ons Amsterdam. Amsterdam kreeg er toen in één klap 36.000 inwoners bij, maar om de mensen ging het niet. Het was de stad vooral te doen om de grond. Tekst gaat verder onder de kaart

In 1966 kwam Kadoelen (tot die tijd onderdeel van de gemeente Landsmeer) bij Amsterdam en stond de gemeente Oostzaan een deel af aan de stad. Ook de gemeente Weesperkarspel werd toen Amsterdam getrokken. In 1970 kwam een gedeelte van de Houtrakpolder bij Amsterdam, zodat de haven uitgebreid kon worden en 1977 nog een deel, waaronder Ruigoord. Vandaag is daar dus Weesp bijgekomen. 'Wij zijn geen Amsterdammers' Nu is het dus de beurt aan Weesp. Die gemeente concludeerde zes jaar geleden dat het te klein was om als zelfstandige gemeente een toekomst te hebben en dat een fusie met een andere gemeente onontkoombaar was. De huwelijkspartner werd uiteindelijk Amsterdam, op voorspraak van net iets meer dan de helft van de Weesper bevolking. Of Weespers zich daarmee over een paar dagen Amsterdammer gaan noemen? Nvolgens Katinka Hilders van plaatselijke CDA-fractie ligt: "Wij zijn geen Amsterdammers en zullen het ons ook nooit voelen. 'Amsterdammer' dekt de lading niet. Een Weesper wordt geen Amsterdammer, maar wel een 'inwoner van de gemeente Amsterdam'. Dat zou wat ons betreft veel beter zijn. En als Amsterdam geen afscheid kan nemen van de naam Amsterdammers, spreek ons dan gewoon aan als Amsterdammers en Weespers", zei Hilders destijds. Groeispurt Door de samenvoegingen van de twee steden maakt de gemeente Amsterdam opnieuw een groeispurt. Het aantal inwoners springt van 873.000 duizend naar 893.000 duizend. De oppervlakte van de stad groeit van 219 vierkante kilometer naar ruim 243 vierkante kilometer.