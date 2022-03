Het Ecuplein op de schop: "Ik moet met mijn rollator helemaal naar de brug"

Deze week zijn de werkzaamheden bij het Ecuplein in Nieuw-West van start gegaan. Het plein krijgt een nieuwe inrichting en ook de fiets- en rijbanen worden vernieuwd. Op deze stralende dag trekken de makers van Het Verkeer er op uit om een kijkje te nemen bij de werkzaamheden.

Het Ecuplein is een lange, uitgestrekte vlakte van asfalt en betontegels. Hier en daar speelt een kind bij de fonteintjes, verder is het rustig. Het plein dient vooralsnog als snelle route naar het winkelcentrum, maar moet het hart van de wijk worden, met bomen, struiken en waterspuwertjes. Naast het plein, wordt ook de fiets- en de rijbaan opgeknapt en veiliger gemaakt. "Het fietspad langs het Ecuplein wordt een tweerichtingenfietspad, zodat fietsers hopelijk minder over het plein gaan fietsen," vertelt BLVC-specialist Stef ter Braake, die zich bezighoudt met tijdelijke verkeersmaatregelen. Ook worden zebrapaden aangelegd tussen de Valutaboulevard en het plein. Zo moet iedereen straks veilig kunnen fietsen en oversteken vanuit de wijk naar het plein en het winkelcentrum.

Door de coronacrisis heeft het Ecupleinproject helaas vertraging opgelopen. Dat is voor de lokale ondernemer geen pretje, want die ziet door de werkzaamheden minder mensen in de winkel. Ook winkel eigenaresse Simone Breuker is niet blij met de opgelopen vertraging. "Ze hebben drie jaar lang de tijd gehad en dan beginnen ze nu, terwijl alle ondernemers het zwaar hebben door corona. Het is nu rustiger dan anders omdat mensen gewoon niet om willen rijden."

Ook buurtbewoners ondervinden hinder. "Het plein is al meer dan een half jaar in renovatie, ik moet met mijn rollator helemaal naar de brug daar verderop en dat is een lastig iets", vertelt een buurtbewoonster.

Gevolgen voor het verkeer Er geldt een omleiding voor het auto-en fietsverkeer, legt ter Braake uit. "De rijrichting vanaf de Aker naar Osdorp is momenteel afgesloten. In april zal dat precies andersom zijn." Dan is het verkeer vanaf de Aker naar Osdorp weer mogelijk, maar andersom afgesloten. Vanaf 2 mei zijn beide richtingen weer mogelijk. "Straks ligt er een prachtig mooie weg, met veilige fiets-en voet oversteken."