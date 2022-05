Bugra Gedik in Cultuurmakers: ''Comedy voelde zo goed, zo direct, zo naakt''

Stand-up comedian Bugra Gedik groeide op in West en ging naar school in Zuid. Zo kwam hij erachter hoeveel verschillende soorten mensen er in Amsterdam zijn. Al kletsend neemt hij het team van Cultuurmakers mee van de Ten Katemarkt naar zijn oude school, het St. Ignatiusgymnasium. Ook laat hij vol trots zijn huidige werkplek zien, het podium van Comedytrain in Toomler.

Bugra Gedik is altijd al bezig geweest met schrijven, muziek en poëzie en houdt ervan op een podium te staan. ''Ik heb altijd een uitlaatklep gezocht om dingen die ik voel en vind te uiten,'' vertelt hij. ''En comedy voelde zo goed, het is zo direct, zo naakt.''

AT5

Quote ''Dus dan was je opeens op een gymnasium en zeiden meisjes Hey Carlijn doe niet tantu faya. Wat is dit nu weer, zo praten de jongens in mijn buurt.'' bugra gedik - comedian

Gedik komt uit de Kinkerbuurt en heeft ook in de Baarsjes, Slotervaart en Slotermeer gewoond. De Kinkerbuurt, waar zijn familie al sinds de jaren '80 woont, blijft zijn favoriet. Maar ook Zuid speelt een belangrijke rol in zijn leven, hij ging daar naar de middelbare school: het St. Ignatiusgymnasium. ''Toen heb ik ook heel erg geleerd hoe anders die gedeelten van Amsterdam kunnen zijn. Dus ik denk dat Amsterdam mij heel veel heeft laten zien hoeveel verschillende soorten mensen er zijn op de wereld en dat ze zowel heel veel verschillen hebben maar ook overeenkomsten.'' En dat levert soms hilarische situaties op. ''Dan was je opeens op een gymnasium en zeiden meisjes Hey Carlijn doe niet tantu faya. Wat is dit nu weer, zo praten de jongens in mijn buurt.''

Quote ''Ik kijk graag naar hoe ik dingen verkeerd doe, hoe andere mensen dingen verkeerd doen. En daar wil ik om lachen met z'n allen.'' Bugra gedik - comedian

En nu is Zuid zijn werkplek, bij Comedytrain in Toomler. ''Op een gegeven moment werd ik door een grotere comedian van Comedytrain gevraagd van wil je bij Comedytrain en eerlijk, daarna was echt mijn beste fietsritje ooit.'' Menselijke gebreken Gedik houdt van mensen en ziet menselijke gebreken als een bron van inspiratie. ''Ik denk soms dat wat de mens mooi maakt alle gebreken zijn, dat is wat de mens maakt'', zegt Gedik terwijl hij zwaait naar onbekende mensen die hij tegenkomt, een favoriete bezigheid van hem. ''Ik kijk graag naar hoe ik dingen verkeerd doe, hoe andere mensen dingen verkeerd doen. En daar wil ik om lachen met z'n allen.''

Luister ook de Cultuurmakers podcast! In de Cultuurmakers podcast ging Bugra in gesprek met DJ en Paradiso-programmeur Wesley Texel over moshpits, de knipoog van John Cruijff, huilen op de dansvloer en het nachtleven van Amsterdam. Luisteren? Dat doe je hier: