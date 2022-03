Theatermaakster Priscilla Vaudelle maakt musical over de Bijlmer: "Ik ga hier nooit meer weg"

Trots laat Priscilla Vaudelle het team van Cultuurmakers haar thuis zien: de Bijlmer. Naast haar thuis is dit ook een grote inspiratiebron voor haar werk als theatermaker. Een plek vol mooie, verborgen verhalen van bijzondere mensen uit verschillende culturen. Welkom in de Bijlmer, oftewel: Welkom in de B.I.M.S.

Pas toen ze 24 was kwam ze in aanraking met het theatervak. Als ze op het Osdorpplein wordt aangesproken of ze iets met theater wil doen, lijkt haar dat wel wat. Zo komt ze bij Studio West terecht. Daar besluit ze dat ze theater wil maken en schrijft ze zich in voor de Academie voor Theater en Dans. Ondanks dat ze zich daar niet helemaal op haar plek voelt studeert ze toch in 2013 af. De theatermaker besluit verhalen te gaan maken over de Bijlmer. De problemen die de wijk kent, maar ook alles wat Zuidoost in positieve zin te bieden heeft, zijn een belangrijke drijfveer voor haar werk.

"Welkom in de B.I.M.S.: een musical die gaat over het goud van de Bijlmer"

"Ik ben opgegroeid in de Bijlmer en ik ga hier nooit meer weg", vertelt een glunderende Priscilla. "De Bijlmer is een plek waar zoveel verborgen goud ligt. Talenten die hier vandaan komen en nooit echt de erkenning hebben gekregen, omdat het praten met ons voornamelijk ging over: 'Ben je niet bang in je wijk?'"

Trots laat Priscilla de flat Kleiburg zien naast station Kraaiennest. "Kleiburg is voor mij echt een bijzondere plek, want hier heb ik mijn eerste voorstelling onder mijn eigen naam mogen maken. Ik had een verhaal dat ik wilde vertellen en ik moest een locatie vinden om dat te vertellen.'' Kleiburg stond destijds leeg vanwege een geplande renovatie. ''En toen hebben wij eigenlijk de flat Kleiburg een soort van gekraakt'', lacht Vaudelle.

Grote ambities

Het verhaal dat ooit begon in Kleiburg mondde uit in iets groters: momenteel is de ambitieuze theatermaker bezig met een musical. "Welkom in de B.I.M.S. wordt een grote musical, en ik zeg dat ik hem zo groot wil hebben als The Lion King, waarin al die verhalen die ik de afgelopen zeven jaar heb verteld over de Bijlmer bij elkaar komen. Een musical die gaat over het goud van de Bijlmer."

In de musical komen mooie en minder mooie gebeurtenissen in de Bijlmer aan bod. "Het gaat over jongeren die daar een cultuur opbouwen in de jaren '90, een taal creëren, een sound creëren, fashion creëren, art creëren", vertelt Priscilla. "Tot aan de bouw van de Arena, die eigenlijk de wijk al meedeelt dat het in een gentrificatie terechtkomt.'' En dat laatste raakt Vaudelle diep. Mensen die de wijk opgebouwd hebben dreigen nu hun buurt te moeten verlaten omdat ze het niet meer kunnen betalen.