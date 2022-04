Biomassacentrale AEB gaat verder met verbranden Spaans hout, gemeente machteloos

Het nieuws dat biomassacentrale AEB in Westpoort snoeihout verbrandt dat afkomstig is uit Spanje, leidde eerder dit jaar tot verontwaardiging in de gemeenteraad. Er waren namelijk juist harde afspraken gemaakt met het bedrijf dat het hout uit eigen buurt zou komen. Nu blijkt dat de centrale verder zal gaan met het stoken van Spaans hout als dat nodig is en de gemeente staat machteloos.

Dat schrijven wethouders Van Doorninck (Duurzaamheid) en Kukenheim (Deelnemingen) in een brief aan de gemeenteraad. Volgens hen zou de directie van AEB besloten hebben verder te gaan met het stoken van buitenlands hout vanuit 'bedrijfsmatig belang'. De biomassacentrale zou via de Raad van Commissarissen de bevoegdheid hebben gekregen om buitenlandse biomassa te verstoken als er onvoldoende snoeihout in de regio te vinden is en er daardoor niet voldaan kan worden aan de energieleveringsafspraken. Vanaf 18 maart zijn zij begonnen met het stoken van 2200 ton hout uit Spanje.

Afspraken

Toen er in 2018 werd besloten over de komst van de biomassacentrale, kwam AEB met de belofte alleen snoeihout te verbranden van binnen een radius van 150 kilometer rond Amsterdam. Het was een van de harde eisen om ontbossing tegen te gaan. Daarnaast zijn er ook kanttekeningen geplaatst bij de duurzaamheid van biomassa als brandstof, omdat het verbranden van het hout veel C02 uitstoot.

En dus was de schok groot toen er in februari bekend werd gemaakt dat de centrale toch hout uit het buitenland importeerde. Het college was ontstemd dat zij niet waren betrokken in het besluit, aangezien Amsterdam voor honderd procent aandeelhouder is. Er werd een heroverweging aangevraagd.

Geen invloed

De conclusie van de heroverweging is duidelijk: AEB heeft uit bedrijfsmatig belang hout geïmporteerd en mag daar van de Raad van Commissarissen mee verdergaan. "De gemeente heeft daarbij juridisch advies ingewonnen over de mogelijkheden om als aandeelhouder invloed uit te oefenen op de afweging die de directie van AEB hierin maakt. Uit dit juridisch advies blijkt dat die ruimte er niet is", leest de brief aan de gemeenteraad.

De beslissing om het snoeihout te importeren is deel van de bedrijfsvoering en dus de verantwoordelijkheid van de directie, leest de brief van de wethouders. Daardoor kan de aandeelhouder, de gemeente, geen invloef uitoefenen. Wel komt er een extra onderzoek naar het aanbod van biomassa.