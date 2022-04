Appartementencomplex beschoten op IJburg

Een appartementencomplex aan de Eva Besnyostraat op IJburg is beschoten. De politie kreeg vanmorgen een melding binnen over een kogelgat bij de ingang van het complex, ter hoogte van de Pampuslaan.

Het gaat om een kogelgat in het glas naast de entree van het complex. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er buurtonderzoek is gedaan door de recherche. Ze roepen getuigen op zich te melden.

Cameratoezicht

Er is al extra cameratoezicht aan de Pampuslaan vanwege de vele incidenten die zich daar hebben voorgedaan. Laatst werd een bewakingscamera met een hamer gesloopt en werd ook een ruit ingeslagen. De incidenten waren te zien in een videoclip van rapper Chladda. Het cameratoezicht zou eigenlijk tot 13 maart blijven, maar is inmiddels verlengd tot 13 september.

Vorig jaar kwamen er meer dan tweehonderd meldingen binnen van overlast aan de Pampuslaan bij de politie.