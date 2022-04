Jaren '80 herleven in Dirty Lines: stampende beats, seks en smerigheid

Vuilnis, housemuziek en sekslijnen: het komt allemaal aan bod in de Netflix-serie Dirty Lines, dat zich afspeelt in het Amsterdam van de jaren '80. De iconische discotheek RoXY, een belangrijke locatie in het verhaal, keert dankzij de serie voor heel even terug.

Het is eind jaren ‘80. De Zeedijk is geen toeristische hotspot, maar het centrum van de heroïnehandel. De huizen in de binnenstad zijn voor een groot deel onbewoond. Tegelijkertijd is het de tijd van de opkomst van housemuziek en, als gevolg daarvan, nachtclub RoXY,

Deze versie van Amsterdam is het decor van de nieuwe serie Dirty Lines. Het vertelt een verhaal over twee Amsterdamse broers die als eerste in Nederland een bedrijf beginnen dat zich focust op telefoonseks. Het blijkt een schot in de roos, want binnen een mum van tijd zijn de broers miljonair.

"De serie ademt Amsterdam", vertelt regisseur en scenarioschrijver Pieter Bart Korthuis. "Alles wat we vertellen speelt zich hier af." Het lijkt misschien een uitdaging om de inmiddels opgeknapte binnenstad weer om te dopen tot het Amsterdam van de jaren ‘80, maar volgens Korthuis is de oplossing daarvoor eigenlijk best simpel: "Gewoon vuilnis op straat gooien, dat maakt het pas echt vies."

RoXY

Ook nachtclub RoXY, die in de jaren ‘80 haar opkomst beleefde, komt dus uitgebreid aan bod. "Het gaat natuurlijk om de 06-lijnen, maar we wilden ook muziek meenemen. De grootste verandering in de jaren ‘80 is de opkomst van de housemuziek. Als je het daarover hebt, dan kun je niet om de Roxy heen."