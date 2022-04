Opgestapte directeur van 'onveilig' AMFI keert terug bij HvA

Dirk Reynders heeft een nieuwe functie binnen de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Hij stopte in januari als directeur van modeschool AMFI omdat hij niet in staat was om de onveilige sfeer binnen het instituut te veranderen.

Bij zijn vertrek zei hij dat er iemand anders nodig was om de opleiding te veranderen. Het AMFI en Reynders kwamen in juli afgelopen jaar onder vuur te liggen omdat er volgens studenten en docenten een onveilige werksfeer was.

Reynders bood na een kritisch rapport excuses aan en zei dat hij er vertrouwen in had dat hij verandering met zijn team kon realiseren. Na zijn keuze om te vertrekken kwam hij daarop terug en schreef hij in een brief dat hij toch niet geschikt is om die verandering voor elkaar te krijgen.

Hij gaat in september op de hogeschool aan de slag als docent onderzoeker bij de opleiding Communication and Multimedia. Daarnaast gaat hij het lectoraat Creative Media for Social Change versterken. Hij gaf in januari bij zijn vertrek aan dat hij samen met de decaan van de faculteit, waar AMFI onder valt, te gaan kijken waar zijn toekomst ligt. Afgelopen donderdag werd bekend welke rol hij binnen de faculteit krijgt.

Zo reageerde Reynders in juli op de misstanden: