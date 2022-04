Koningsdag kijk je natuurlijk live op AT5

Na twee jaar waarin maar weinig kon worden georganiseerd, barst het feestgedruis dit jaar weer als vanouds los in de stad. Van 12.00 uur tot 16.00 uur doen we live verslag vanuit de hele stad.

We doen verslag van de leukste feestjes en de gezelligste vrijmarkten op onder meer de NDSM-werf, in Oost, in de Jordaan, in het Vondelpark en in Zuidoost. Ook maken we natuurlijk een reportage over Koningsnacht die je op Koningsdag kan zien.

Ook via Facebook is Koningsdag live te volgen. Hou onze pagina in te gaten voor verschillende livestreams van grote feesten. Via het liveblog op AT5.nl houden we je op de hoogte van het laatste nieuws en op Instagram zie je de mooiste Koningsdagfoto's van de dag terug!