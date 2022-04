Stad NL V Fietsenwinkel moet na jaren weg: "Buurtondernemers worden de stad uitgedouwd"

Fietsenwinkel de Fietsentuin dreigt na vijftien jaar te verdwijnen uit de Hoofddorppleinbuurt. De eigenaar van het pand, dat eerst van woningcorporatie De Key was, heeft de huur van het grootste deel van de zaak opgezegd. De rechter gaat zich erover buigen en de buurt wil actie voeren.

De zaak is een begrip in de buurt. Het was de opvolger van een andere fietsenwinkel in hetzelfde pand. De vastgoedeigenaar kon de huur opzeggen omdat het telkens om een vijfjaarlijks huurcontract ging. De Key verlengde dat contract eerder wel, maar de investeerder doet het niet. Altijd al "Het is misschien naïef van mij", zegt Gislaine Geutskens, die eigenaar van de fietsenzaak is. "Maar het is altijd al fietsenstalling, fietsenmaker en ook verkoop geweest. Zolang dit pand bestaat. Ik zag het niet aankomen omdat ik met De Key een goede relatie dacht te hebben. Maar dat is naïef. Mijn leven, daar wordt door een of andere pandjesbaas een streep door gezet." Vaste klanten maken zich grote zorgen. "Het zijn topmensen, ik ga ervoor. En ik wil niet dat de projectontwikkelaars macht en geld hebben", vindt één van hen. De vader van Geutskens is geëmotioneerd. "Het moet niet kunnen in Amsterdam. Mokum... Mokum! Een beschermde plaats? Ik zie het niet meer."

Het grote gevecht Erik Flentge van de SP, die afscheid heeft genomen als raadslid maar nog steeds actief is voor de partij, helpt de bewoners met de demonstratie. "Dit is het grote gevecht", vindt de SP'er. "Het grote geld pakt alles maar in dat ze denken te pakken. En deze buurtondernemers worden de stad uit gedouwd."

De brief die de fietsenwinkel van het vastgoedbedrijf kreeg

Het vastgoedbedrijf is gistermiddag via de makelaar die voor het bedrijf gevraagd waarom de huur is opgezegd. Het bedrijf zou met een schriftelijke reactie komen, maar die reactie is nog niet gekomen. Mogelijk volgt die later vandaag. Een woordvoerder van woningcorporatie De Key heeft wel gereageerd op de reden van de verkoop van het pand. Hij benadrukt dat dat al in 2015 gebeurde, zeven jaar geleden dus.

Reactie De Key op verkoop pand De Fietsentuin "Om nieuwe woningen te kunnen bouwen en goed te blijven onderhouden, verkoopt Lieven de Key, ieder jaar een beperkt aantal woningen en bedrijfsruimten. Zo is er steeds meer geld nodig is om onze woningen energiezuinig en gasloos te maken. Bovendien is onze kerntaak het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens."