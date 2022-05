15 jaar cel voor Dominique K. voor medeplichtigheid op moord op Serdar Ay in Osdorp

De rechtbank heeft de 27-jarige Dominique K. veroordeeld tot 15 jaar cel voor medeplichtigheid aan de moord op Serdar Ay op 20 oktober 2020. Daarnaast is hij ook veroordeeld voor het plegen van een gewapende overval in november van dat jaar op een telefoonwinkel.

De 33-jarige Amsterdammer, Serdar Ay reed op de fatale dag in de auto van een crimineel. Onder deze Volkswagen Polo zat een peilbaken, zodat het potentïele criminele doelwit nauwlettend gevolgd kon worden. Alleen reed dus niet dat doelwit, maar Serdar Ay in die auto. De rechtbank stelt dat Dominique K. het peilbaken heeft gekocht en geïnstalleerd, zodat de schutters wisten waar het eigenlijke doelwit zich bevond. K. ontkent dat hij wist dat het baken bedoeld was om het eigenlijke doelwit te volgen en te kunnen liquideren.

De 27-jarige Dominique K., geboren in Sierra Leone, staat zelf op een dodenlijst. Daarmee loopt hij levensgevaar, maar of dat meespeelt in de veroordeling is niet duidelijk. De maximale straf voor medeplichtigheid van moord is twintig jaar.

Telefoonwinkel

K. is vandaag ook veroordeeld voor het plegen van een gewapende overval op een telefoonwinkel in Alphen aan den Rijn op 10 november 2020. Daar bedreigde hij, samen met drie anderen, twee medewerkers met vuurwapens. Ze gingen ervandoor met 128 telefoons en sleutelhangers.