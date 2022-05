Gevluchte Oekraïense middelbare scholieren krijgen les in bedrijfspand

De leerlingen zijn erg blij met de pop-up school: "Les krijgen in een kantoor is geweldig, ik voel me helemaal volwassen en verantwoordelijk en dat is super", zegt een van hen. Daarnaast is ze blij dat ze de kans krijgt om Nederlands te leren en les te volgen zoals ze dat in Oekraïne doen.

Van Beuningen kwam op het idee om deze pop-up school in te richten omdat er veel vraag is naar lessen voor Oekraïense kinderen van middelbare schoolleeftijd. Het bedrijf had een leegstaande verdieping en bood aan deze, evenals benodigde spullen, beschikbaar te stellen. De school is volgens het Oekraïense systeem opgezet , en is ook met leerkrachten uit eigen land.

Het doel van de tijdelijke geïmproviseerde school is om zo min mogelijk afwijken van het Oekraïense schoolsysteem. Karin zegt daarover: "Ik denk dat het heel belangrijk is voor de kinderen om toch door te gaan met hun eigen leven, want we weten niet wat er gaat gebeuren voordat ze misschien in Nederland gaan wonen, of in Duitsland of Polen of teruggaan naar Oekraïne. Daarom denk ik dat het belangrijk is om heel even in je eigen omgeving te blijven."

Dat lijkt aardig te lukken. Meerdere leerlingen laten weten blij te zijn met de lessen, en ook hun ouders zijn blij met de situatie. Karin vertelt: "Er zijn allemaal chatgroups waar de Oekraïense leerkrachten veel chatten met de ouders. Ik heb daaruit begrepen van de ouders dat het ook echt een goed niveau is dat we hier bieden, dus dat is ook heel leuk om terug te horen."