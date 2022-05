"Lukoki in ziekenhuis overleden na mishandeling door familieleden"

Volgens Het Parool ging de oud-Ajacied na de mishandeling naar het ziekenhuis omdat hij veel pijn aan zijn hoofd en knie had. In het ziekenhuis zou zijn toestand verslechterd zijn en zou ook geconstateerd zijn dat zijn been geamputeerd moest worden. Lachgasgebruik zou daar mogelijk een rol bij hebben gehad. Daarna zou hij in coma gehouden zijn en uiteindelijk aan een hartstilstand overleden zijn.

Het is niet duidelijk of de politie aanhoudingen heeft verricht na de mishandeling. Een woordvoerder wil tegen de krant alleen kwijt dat er aangifte is gedaan.

Lukoki debuteerde in 2011 in het eerste van Ajax en speelde 35 wedstrijden. Hij vertrok in 2013 en speelde daarna bij verschillende clubs. Dit seizoen stond Lukoki onder contract bij FC Twente. In februari vertrok hij zonder een wedstrijd te hebben gespeeld, nadat hij was veroordeeld vanwege huiselijk geweld.

Vanmorgen werd duidelijk dat Lukoki was overleden. Over de doodsoorzaak was toen nog niets bekend gemaakt.