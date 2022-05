Flitsbezorgers komen met gedragscode voor betere band met de buurt en de gemeente

Het aantal darkstores in de stad is de laatste jaren flink gegroeid. Ze kwamen de laatste maanden vaak in het nieuws omdat buurtbewoners er vaak overlast van hadden. In januari besloot de gemeenteraad daarom een stop te zetten op de komst van nieuwe filialen. Een afdeling van flitsbezorger Zapp moest zelfs op last van de gemeente de deuren sluiten.

'Oplossing'

In een statement zeggen de bedrijven "te zoeken naar oplossingen om snelle bezorging van boodschappen op een duurzame manier in te passen in Nederland."

In de ondertekende gedragscode staan zes uitgangspunten. Zo wordt er beloofd dat nieuwe vestigingen met zorg worden uitgekozen. Daarmee wordt bedoeld dat er geen nieuwe darkstores "in centrale winkelstraten, voetgangerszones of in de buurt van basis- of middelbare scholen" komen. Ook mogen de bezorgers geen overlast meer veroorzaken en moet er ruimte op de stoep vrij worden gehouden voor voetgangers.

Uurloon

Daarnaast komt er een begrenzing op de maximumsnelheid van de e-bikes en scooters waarop de bezorgers rijden. De e-bikes tot een snelheid van 25 kilometer per uur, de scooters tot 45 kilometer per uur. Daarnaast zullen bezorgers niet meer per bezorging, maar per uur betaald worden, waardoor ze niet beloond worden voor snelheid.

De vier flitsbezorgers willen voor elke vestiging afspraken gaan maken met de betreffende gemeente. Deze zouden gaan om bijvoorbeeld het parken, de bevoorrading van de darkstore en het aangezicht van het magazijn. Dat geldt "voor alle nieuwe vestigingen in Nederland en bestaande vestigingen waar mogelijk."