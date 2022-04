Voor het eerst moet een darkstore in Amsterdam de deuren sluiten: "Hopelijk een precedent voor elders in de stad"

De darkstore van flitsbezorger Zapp in de Fagelstraat in West moet voorlopig dicht. Dat heeft de voorzieningenrechter bepaald. Volgens de gemeente past de darkstore niet in het bestemmingsplan. Waar er bij Zapp 'teleurstelling' heerst over het besluit, is stadsdeelbestuurder Melanie van der Horst (West) 'blij' voor de bewoners van de Fagelstraat.

Grote gevolgen

De uitspraak kan vergaande gevolgen krijgen, omdat veel darkstores in de stad zijn gevestigd in woonwijken. "Het is natuurlijk ontzettend positief en ik ben er heel blij over. Dit is hopelijk een precedent voor elders in de stad", aldus van der Horst. Het vonnis van de rechter laat zien dat het bestemmingsplan van de gemeente leidend is.

Toch zijn er op het moment veel Amsterdammers die gebruik maken van de bezorgdienst, maar van der Horst denkt dat de meeste Amsterdammers de maatregelen wel snappen. "Ik denk dat veel bewoners van het stadsdeel dit prima begrijpen. En we zijn bezig in de stad om te kijken waar het wel kan", vertelt Van der Horst. "Dus als er een locatie is waar het wel kan is dat ook prima".

De vestiging aan de Fagelstraat moet vanaf komende donderdag de deuren sluiten. Als Zapp dat niet doet, zal de gemeente het pand dichttimmeren.