Overlast en protest: hoe moet het verder met de darkstores in de stad?

Dinsdag liet Albert Heijn weten te gaan flitsbezorgen in Amsterdam, juist nu de bestaande flitsbezorgservices niet mogen uitbreiden. Hoe staat het met de darkstores in de stad?

Veel vraag, maar ook luidruchtige bezorgers, fietsen op de stoep en bezorging die dag en nacht doorgaat: flitsbezorgservices houden de gemoederen in de stad bezig. Eind januari besloot de gemeente om nieuwe darkstores een jaar lang niet toe te staan in de stad. Albert Heijn springt in het gat en bezorgt vanaf volgende week razendsnel boodschappen in samenwerking met Deliveroo en Thuisbezorgd. Ondertussen zoekt de gemeente nog steeds naar een oplossing voor het darkstoreprobleem.

Klachten

Na meerdere klachten van bewoners uit onder andere uit De Pijp en West was de maat voor de gemeente eind januari vol. Flitsbezorgservices bleven voor overlast in de buurt zorgen en handhaven zorgde niet voor verbetering. Daarop besloot de gemeente door middel van een voorbereidingsbesluit de komst van nieuwe darkstores een jaar lang te verbieden.

Op dit moment is er nog geen specifieke regelgeving voor darkstores, omdat het een relatief nieuw concept is. De regels voor bijvoorbeeld een postkantoor of een winkel zijn duidelijk, maar een darkstore valt nog niet onder bestaande wetgeving.

Daarom is de gemeente nu bezig een nieuw bestemmingsplan voor de darkstores te ontwikkelen. Op die manier hoopt zij in de toekomst darkstores uit winkelpanden in de binnenstad te kunnen weren. Maar van die locaties moeten flitsbezorgservices, die beloven de boodschappen binnen 10 minuten thuis te bezorgen, het juist hebben.