Van de gruwelen van het Galgenveld tot de skyline als baken van Noord: Overhoeks door de tijd heen

De geschiedenis van Overhoeks in Amsterdam Noord gaat ver terug, en het aangezicht van de zogenoemde skyline van Noord is door de jaren heen flink veranderd. De plek waar je nu onder andere filmmuseum Eye en de A'DAM toren vindt, heeft door de tijd heen verschillende functies gehad.

Eén van de hotspots in Overhoeks die menig Amsterdammer wel kent, is de Tolhuistuin. De herkomst van die naam dateert uit de veertiende eeuw, rond de tijd dat de stad Amsterdam ontstond. In het tolhuis - die op dezelfde plaats stond als het tolhuis wat we vandaag de dag kennen - woonde de tolgaarder met zijn gezin. Hij inde geld van mensen die met het Buiksloterveer de oversteek naar Noord maakten.

Galgenveld

Veel Amsterdammers gingen naar Noord om een bezoek te brengen aan het galgenveld Volewijck. Daar werden de lichamen van ter dood veroordeelde criminelen 'tentoongesteld'. Het ophangen van de lichamen moest een afschrikwekkende functie hebben, maar veel Amsterdammers gingen ook ter vermaak naar Volewijck om de galgen te bekijken. Galgenveld Volewijck werd tot 1795 gebruikt.

Het Tolhuis werd later een plek waar Amsterdammers naartoe gingen voor ontspanning en om dat stad te ontvluchten. Bij het Tolhuis werd ook een tuin aangelegd, waar mensen thee konden drinken en konden genieten van evenementen als openluchtconcerten.