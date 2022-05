Ajax meldt komst van trainer Alfred Schreuder

De geruchten gingen al langer rond, maar het is nu officieel: Alfred Schreuder volgt Erik ten Hag op als trainer van Ajax. Dat meldt de club zojuist.

Ajax-directeur Edwin van der Sar laat weten dat Schreuder bekend staat als een tactisch sterke trainer. "Hij heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan als hoofdtrainer en als assistent-trainer bij topclubs in verschillende landen en competities. We hebben er veel vertrouwen in dat hij de weg die wij met Ajax enkele jaren geleden zijn ingeslagen een goed vervolg kan gaan geven."

"Hoofdtrainer worden bij Ajax is eervol en voor mij een geweldige kans, die ik met beide handen aangrijp", laat Schreuder zelf weten. "Ik vind het daarnaast ook erg leuk om terug te keren, want in de anderhalf jaar die ik bij Ajax werkte heb ik het enorm naar mijn zin gehad bij de club."

Schreuder tekent een contract dat na dit seizoen ingaat en een looptijd heeft van twee jaar, tot en met 30 juni 2024. In de overeenkomst is een optie opgenomen voor nog een derde seizoen.