Haarlemmerdijk en -straat na twee jaar niet meer autoluw: "Ik vind het maar gevaarlijk"

Een kleine twee jaar lang waren er op de Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat geen auto's of scooters te vinden, enkel laden en lossen was toegestaan. Verder waren de straten van de fietsers, wandelaars en horeca. Sinds dit weekend is die maatregel opgeheven en is al het verkeer weer welkom.

AT5

In augustus 2020 werd het gebied autoluw. Terrassen moesten kunnen uitbreiden en voetgangers en fietsers moesten zich aan de coronamaatregelen houden. Om veiligheidsredenen was gemotoriseerd verkeer niet meer toegestaan. "Het was heerlijk. Geen last van scooters, auto's, toeterende mensen en ruzies tussen verkeersdeelnemers", laat een buurtbewoonster weten.

Veel buurtbewoners sluiten zich hierbij aan. "Het beviel me wel toen het zo stil was", laat een Amerikaanse man weten die hier het halve jaar woont. In de straat komen ook veel ouderen die in de buurt wonen, zij moeten soms met de taxi naar de winkels worden gebracht: "Het enige probleem is dat onze klanten hier minder makkelijk kunnen komen, maar voor zulk verkeer kan vast een uitzondering worden gemaakt." Volgens een medewerker van een van de cafés in de straat is het flauwekul dat de voertuigen niet welkom waren. "Automobilisten houden zich tenminste aan de regels. Haal die fietsers maar weg, die hebben overal maling aan en zitten altijd op hun telefoon. We hebben de auto-toeristen nodig als ondernemers." Laden en lossen Voorheen was de regel dat er tot 15.00 uur mensen door de straat mochten, volgens een bloemist is dat een goede oplossing: "Maar ik woon zelf ook in de straat, en het is nu echt slapen met het raam dicht door de herrie. Dus op die manier help je bewoners en ondernemers."

Het stadsdeel heeft via een enquête gevraagd wat bewoners en ondernemers willen, en bijna driekwart gaf aan de straten autoluw te willen houden. Toch is deze regel nu teruggedraaid, omdat het voor de coronacrisis niet meer nodig is. Een oudere vrouw gebruikt met haar man vaak de taxi: "Ik kan nog wel een hoekje om lopen, maar voor sommigen is ook dat al te ver lopen, zij hebben die auto echt nodig." Wel heeft de gemeente als doel om de straten in de toekomst weer autoluw te maken, in 2023 hoopt het stadsdeel aan de slag te kunnen met de start van die werkzaamheden. Een fietser vraagt zich af of dat haalbaar is: "Het is overal druk en je kunt nu bijna alleen nog maar een rondje om de stad heen rijden. Dit is ook gewoon een doorrij-route."