Streep door duizenden studentenwoningen Amstelveen vanwege vliegherrie Schiphol

Vanwege de vliegherrie van Schiphol mag de gemeente Amstelveen geen duizenden studentenwoningen bouwen in de wijk Kronenburg. Dat heeft de Raad van State vanochtend bepaald. Er was beroep aangetekend tegen de nieuwbouw, om te voorkomen dat de studenten in het lawaai van Schiphol komen te wonen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stapte naar de Raad van State om de bouw van de 4.000 studentenwoningen te voorkomen. Volgens het ministerie liggen de plannen voor de nieuwbouw in een gebied dat vanwege door Schiphol veroorzaakt lawaai niet geschikt is voor nieuwe woningen. De gemeente Amstelveen zegt dat in de bestemmingsplannen wel degelijk rekening is gehouden met de herrie en zelfs met de gevolgen van een eventueel vliegtuigongeval. De studentenwoningen zouden onder de aanvliegroute van de Buitenveldertbaan worden gebouwd. De vliegtuigen komen op zo'n 200 meter hoogte over de wijk. De Raad van State stelt nu dat Amstelveen voor de bouwplannen toestemming had moeten vragen bij het ministerie. Zonder die goedkeuring mag er niets gebouwd worden. Steun voor de bouw De plannen voor de 2.500 studentenwoningen en 1.500 kortetermijnwoningen werden gesteund door de provincie Noord-Holland, de Metropoolregio Amsterdam (MRA, de Vrije Universiteit en studentenhuisvester DUWO). In februari hielden studenten een protestmars voor de nieuwe woningen. De studenten vinden het 'absurd' dat de plannen door het ministerie werden tegengehouden, omdat vliegverkeer in het nabijgelegen Uilenstede voor evenveel herrie zorgt en daar al 3.500 studenten wonen.

Quote "Een klap in het gezicht voor woningzoekende studenten" Floor Gordon, wethouder Amstelveen

De Amstelveense wethouder Floor Gordon van Ruimtelijke Ordening noemt de uitkomst onverwacht, teleurstellend en een klap in het gezicht voor woningzoekende studenten: "Wij hebben onze nek uitgestoken om een oplossing te vinden om een problematisch gebied nieuw leven in te blazen." "Jarenlang is er geen duidelijkheid gekomen vanuit het Rijk, en daarom hebben wij geprobeerd die naar ons toe te trekken. We hebben ons ingezet voor een maatschappelijke opgave en de huidige wetgeving verhindert dit. Wij zijn uitgespeeld en de bal ligt nu bij weer bij het Rijk", aldus Gordon. DUWO zegt 'zwaar teleurgesteld' te zijn. "In de hele uitspraak wordt met geen woord gerept over de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan en de zorgvuldige opzet van het plan ter bestrijding van de kamernood onder studenten."