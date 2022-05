Gemeente opent nieuwe opvanglocatie voor 200 Oekraïense vluchtelingen in Weesp

De gemeente Amsterdam gaat een nieuwe opvanglocatie openen voor tweehonderd vluchtelingen uit Oekraïne. Een leegstand bedrijfspand op het Van Houten Industriepark in Weesp wordt omgebouwd om de vluchtelingen voor een jaar op te kunnen vangen. Ze verwachten dat het pand eind juni klaar is voor gebruik.

De gemeente zoekt vervangende opvanglocaties omdat de hotels en hostels niet geschikt zijn voor opvang voor een langere periode. Het industrieterrein is één van deze locaties. Op termijn is het mogelijk dat er ook vluchtelingen uit andere landen in het pand worden opgevangen.

"Fijn dat wij deze mensen een veilige opvangplek kunnen bieden. Ik hoop dat wij de saamhorigheid die we kennen in Weesp en Driemond kunnen inzetten om ervoor te zorgen dat de vluchtelingen zich welkom voelen", aldus Katinka Hilders, voorzitter van het dagelijks bestuur van Weesp.