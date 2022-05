Gemeente op de bres voor de wilde bij, imkers voelen zich in verdomhoekje geschoven

"Er zijn teveel honingbijen per vierkante kilometer in vergelijking tot de wilde bestuiver", legt stadsecoloog Sasja Voet uit. "De wilde bij is heel erg belangrijk voor de biodiversiteit, dus het is belangrijk dat dat evenwicht weer terugkomt. Dus dat de honingbij en de wilde bij allebei kunnen profiteren van het aanbod."

Regels voor imkers

Om de wilde bij te helpen denkt de gemeente aan ingrepen. Mogelijke maatregelen zijn het terugdringen van het aantal bijenkasten en imkers en voor hen een registratieplicht invoeren. "De imker heeft het gedaan en dat is triest", aldus imker Dirk Dekker. "Het is jammer dat wij eigenlijk op die manier in het verdomhoekje worden geschoven, terwijl wij nou juist de ambassadeurs zijn voor de natuur."



Het stadsbestuur wil dus het aantal bijenkasten terugdringen en op basis van adviezen uit het onderzoek van EIS wordt gedacht aan een registratiesysteem en verplichte vergunningaanvraag voor imkers. Daar staat Dirk Dekker niet onwelwillend tegenover, maar hij vindt het onterecht dat er vooral wordt gekeken naar maatregelen voor imkers. Hij pleit onder andere voor meer bloemen. "Bloemenvelden aanleggen en meerjarige planten en het bij laten houden door de mensen die er plezier aan beleven", vertelt hij. "En de insecten hebben hier een enorm voordeel van."

Gemeente ontwikkelt plan

De gemeente geeft aan daar wel op in te zetten. "We planten bloemen, zorgen voor meer groen en we maaien alleen daar waar het nodig is", aldus een woordvoerder. "Ook helpen we Amsterdammers om hun omgeving te vergroenen. Omdat het houden van bijen steeds populairder wordt (uit tellingen blijkt dat gemiddeld 37% van alle bijen in Amsterdam honingbijen zijn) is het belangrijk om erop te letten dat er genoeg voedsel overblijft voor de wilde bijen en andere insecten. Daarom gaan we kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat honingbijen de wilde bijen niet verdringen, daarvoor komen we later dit jaar met een plan."