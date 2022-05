College: Huurverhoging beschimmelde woningen Wildemanbuurt 'ongewenst'

De huurverhogingen van de woningen in de Wildemanbuurt, waarvan een deel te maken heeft met schimmelproblemen, is 'ongewenst'. Dat schrijven verantwoordelijk wethouders Jakob Wiedemeijer (Bouwen en Wonen) en Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening) in hun antwoord op schriftelijke vragen . Toch is het de vraag of dat iets aan de huurverhoging gaat veranderen.

Veel huizen in de Wildemanbuurt verkeren in slechte staat. In meerdere reportages van AT5/NH Amsterdam is te zien hoe meerdere huizen in de buurt onder de schimmel zitten. Gezien de staat van de woningen is het hardnekkig die problemen als bewoner tegen te gaan, constateerde een schimmelexpert van de GGD begin april. Bewoners van de huizen vielen nog diezelfde maand van de ene in de andere verbazing toen ze te horen kregen dat de huur die ze voor hun woning betalen, binnenkort omhoog gaat.

'Onverantwoord'

"Ja, het college deelt de mening van de indieners dat het onverantwoord is mensen in beschimmelde woningen te laten wonen zonder uitzicht op een oplossing", schrijven de wethouders in een antwoord op andere schriftelijke vragen over de problemen. Het college laat weten dat woningcorporatie Stadgenoot daar bij verschillende overleggen op is gewezen.

Maar de wethouders wijzen er ook op dat de jaarlijkse huurverhogingen door het Rijk vastgesteld worden en dat hier moeilijk op te sturen valt. Bewoners die met de problemen te maken hebben kunnen met hulp van Stichting !Woon bezwaar maken. Deze stichting krijgt subsidie van de gemeente om huurders hierbij te ondersteunen.