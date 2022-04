Huizen vol schimmel in Wildemanbuurt: "Onze kinderen zijn ziek"

Een deel van de bewoners in de Wildemanbuurt in Nieuw-West leeft in huizen vol met schimmel. De omstandigheden zijn volgens hen onleefbaar, omdat de gezondheid wordt aangetast.

Mohamed Ould Chaib woont samen met zijn vrouw Ibtissam en drie kinderen in een appartement waar de schimmel overal te zien is. "Wij hebben schimmelproblemen in de keuken, in de slaapkamer en badkamer", vertelt hij. "We hebben kleine kindjes en het is ongezond voor hen. Zij zijn nu ziek." Zijn vrouw vult aan: "Ze zijn al ziek en ze hoesten iedere dag. Dat kan je je kinderen toch niet aandoen? Mijn zoontje is anderhalf jaar en hij slaapt met schimmel in de slaapkamer. Naast zijn bedje."

Het gezin van Mohamed en Ibtissam is niet het enige schrijnende voorbeeld in de buurt. Ook Ibrahim, die alleen woont, laat in zijn woning zien dat de woonsituatie niet goed is. "Als iemand nou niet zijn huur betaalt, maar ik betaal elke maand de huur", geeft hij aan in een kamer met muren vol schimmel. "Als ik de woningbouw bel komen ze niet. Ik ben er moe van."