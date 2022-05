Rijxman van NPO naar Stopera: "Het is in Hilversum niet heel anders"

Een van de opvallende nieuwe wethouders is Shula Rijxman. Tot begin dit jaar was ze nog bestuursvoorzitter van de NPO.

Rijxman krijgt de portefuilles Publieke gezondheid, Preventie en Maatschappelijke Ontwikkeling, ICT en Digitale Stad, Lokale Media en Deelnemingen. Ze wordt wethouder namens D66.

Spel

"In Hilversum is het niet zoveel anders", zegt ze. "Het is een heel klein dorpje. Maar je hebt heel veel met de landelijke politiek te maken. En je hebt ook heel veel met de politiek intern te maken. Dus dat spel, zowel in Den Haag als ook in de eigen omgeving, dat ken ik."

De oud-omroepbestuurder zegt dat ze nooit vanuit macht gedacht heeft. "Ik heb altijd gedacht: hoe kun je ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk samen gaat doen. Want er is samen een probleem of er is samen iets leuks te vieren: en dat moet je dan ook samen oppakken."

Uitdagingen

Volgens haar heeft de stad 'wat uitdagingen'. "En het mooie van deze baan is dat ik in die uitdagingen ook echt iets kan betekenen. En daar verheug ik me enorm op."

Het nieuwe stadsbestuur telt negen wethouders, dat is er een meer dan het vorige college. Zowel de PvdA, GroenLinks als D66 leveren er drie.