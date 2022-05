Gemeente zet meer in op deelmobiliteit: "Als we allemaal onze eigen auto hebben past het gewoon niet"

De komende tijd wil de gemeente meer gaan inzetten op deelmobiliteit. In 2020 werden er met de deelscooter 3000 ritten per dag gemaakt en dit aantal steeg in 2021 naar meer dan 6000 ritten per dag, blijkt uit een rapport van de gemeente. Stefan Roevros is een deelautogebruiker en maakt samen met de makers van Amsterdam Informeert een ritje. Ook spreken we met programmamanager deelmobiliteit Jeroen Schutter over deelvervoer.

AT5

Roevros maakt regelmatig gebruik van een deelauto om zijn familie in Groningen te bezoeken, maar deze ochtend maakt hij samen met ons een ritje door Amsterdam. Onderweg legt hij uit waarom hij een deelauto gebruikt. "Als je bijvoorbeeld met een paar vrienden weggaat is het wel fijner om een autootje te hebben. Of als je een keertje iets moet verhuizen bijvoorbeeld. Hoe meer mensen er meerijden, hoe goedkoper het wordt. In dat opzicht vind ik het echt ideaal."

Stefan Roevros in zijn deelauto

Quote "Momenteel zijn er 3400 deelauto's, 770 deelscooters en bijna 500 deelfietsen" Jeroen Schutter - programmamanager deelmobiliteit

Met meerdere mensen rijden kan programmamanager deelmobiliteit Jeroen Schutter alleen maar toejuichen. "Deelvervoer deel je met elkaar, dan heb je minder vervoer nodig. Eén deelauto is al snel goed voor tien privéauto's." Dat de gemeente zich meer gaat inzetten op deelmobiliteit is niet voor niks. "Er komen steeds meer mensen in Amsterdam wonen en als we allemaal onze eigen auto hebben past het gewoon niet, " licht Schutter toe. "Momenteel zijn er 3400 deelauto's, 770 deelscooters en bijna 500 deelfietsen."

Quote "Ik wil zelf eigenlijk geen auto, dus ik denk dat het hartstikke handig is" een voorbijganger

Deelscooters en auto's zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. We gaan de straat op en vragen voorbijgangers wat ze hiervan vinden. "Ik wil zelf eigenlijk helemaal geen auto, dus ik denk dat het hartstikke handig is", aldus een voorbijganger. Een jonge studente is erg te spreken over de deelscooters. "Het is heel fijn als ik even de scooter kan pakken. En het is best goedkoop als ik een klein stukje moet."

Met de komst van al het deelvervoer in de stad liggen er volgens Schutter ook wat uitdagingen op de loer. Zoals met het parkeren in de stad. "Denk maar eens aan de scooters. Die kwamen plotsklaps in de stad, werden overal geparkeerd. Er zijn een boel dingen waar we nog van kunnen leren."