Werk aan de Kinkerstraat in volle gang en op schema: "Straks een stuk fijner om met je fiets door de straat te sjezen"

Cleveringa vertelt dat het werk aan de Kinkerstraat er goed voor staat. "Momenteel worden de laatste werkzaamheden uit de eerste fase uitgevoerd. En dan is het tijd voor de tweede fase. We halen dan eerst weer de bestrating weg, dan wordt er aan de kabels en leidingen gewerkt en vervolgens wordt de tramrails vernieuwd. Als laatste wordt de nieuwe inrichting aangebracht."

Vlakbij de werkzaamheden ligt de Ten Katemarkt. Nu de Kinkerstraat grotendeels een grote zandbak is en met een beetje wind het zand alle kanten opwaait, geeft dat overlast bij de groenteman die met zijn kraam aan de rand van het werk staat. Hij wijst naar de bakken met aardbeien en vertelt: "Als je een hapje van een aardbei neemt dan zit er zand in. Ik vind het echt verschrikkelijk wat hier gebeurt."

Verderop in de straat treffen we Eduard, één van de werkmannen. "Ik ben het niet gewend in de stad, maar het is wel leuk met al die mensen om je heen." Op de vraag wat hij het allerleukste vindt, antwoordt hij met een grote glimlach: "De leuke, knappe dames."