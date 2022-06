Halsema bereid om meer maatregelen te nemen tegen drukte in de binnenstad: "Gaan we onderzoeken"

Burgemeester Femke Halsema deinst niet terug voor meer mogelijke maatregelen tegen de drukte van toeristen in de binnenstad. De burgemeester zit midden in een belangenconflict tussen bewoners en ondernemers. Ze vertelt erover in Het Gesprek met de Burgemeester.

Dat het weer druk begint te worden heeft burgemeester Halsema zelf ook door. Er is kritiek op hoe de gemeente de terugkeer van toeristen in de binnenstad heeft aangepakt en dat ze daar eerder mee moesten beginnen. Onzin vindt Halsema. "Wij zijn al jaren bezig met een geleidelijke verandering op de Wallen. We hebben ook gezegd dat dat tijd kost. Van alles wat we proberen te beheersen aan de binnenstad is er één factor waar wij geen enkele controle op hebben, dat zijn de budgetvluchten."

De gemeente heeft al een aantal maatregelen ingevoerd voor het gebied. Zo mag er vanaf 16.00 uur geen alcohol verkocht worden en zijn de vergunningen van de tijdelijke terrasuitbreidingen ingetrokken. "Het klopt dat ondernemers het niet fijn vinden, maar er is een groot belangenconflict. Tussen bewoners en Amsterdammers die gebruik willen maken van de historische binnenstad en ondernemers voor wie het niet druk genoeg kan zijn. Deel van de ondernemers zijn gedreven door geld en staan daarmee recht tegenover de inwoners."

Pinksterweekend

Ook aankomend weekend tijdens Pinksteren wordt er een grote drukte verwacht. "Wij vinden dat een terugkeer van zeventig procent, van de drukte van voor corona, een reden is om maatregelen te nemen. Dan sluiten we bijvoorbeeld stegen af. We zijn bereid om verdergaande maatregelen te onderzoeken, maar we willen er geen reservaat van maken. Moeten met vliegmaatschappijen is gesprek of je deze vorm van vertier nog wel wil."

Daarnaast gaat Halsema in op het nieuwe coalitieakkoord en haar werkbezoek naar Suriname. Je ziet het in de allerlaatste aflevering van presentator Ronald Olsthoorn.