Zoon Theo van Gogh debuteert met eigen kunstexpositie: "Noem me gewoon Lieuwe"

Hij heeft zijn baan als kok opgezegd en stort zich nu volledig op het maken van kunst. In de afgelopen periode heeft hij dan ook veel werken geproduceerd en dat heeft geleid tot zijn eerste expositie. "Het is best wel een beetje een wilde rit geweest de afgelopen weken", vertelt Lieuwe van Gogh in de expositieruimte. "Van knallen in de keuken, naar een jaarsalaris maken in een dag. Dat is wel steady, maar we doen het niet voor het geld."

Trots

Hoewel hij dat met een knipoog zegt, worden er ondertussen in de eerste uren van de expositie al vele werken verkocht. Iets wat hij zelf niet had verwacht, maar de blijdschap is groot. "Ik ben fucking blij vooral, niet zozeer trots", vertelt hij. Als hij vervolgens hoort dat de wand met kleurrijke schilderijen van giraffen zo goed als volledig uitverkocht is, voegt hij eraan toe: "Oké fuck it, ik ben wel trots!"

Hij wordt, voornamelijk op het zakelijke vlak, geholpen door twee oud-collega's van zijn vader. "Doesjka van Hoogdalem die was altijd regie-assistent van Lieuwes vader, van Theo van Gogh en ik was de assistent van Theo op kantoor", aldus manager Alexandra Keddeman. "Lieuwe is de zoon van Theo en Theo is er niet meer, maar wij zijn nu samen met zijn drietjes door. Het negatieve van de naam Van Gogh voor Lieuwe wat het was hebben we positief gedraaid en there you go!"