Levenslang geëist tegen verdachten moord Peter R. de Vries

Het Openbaar Ministerie heeft zojuist levenslang geëist tegen Delano G. en Kamil E., de verdachten in de zaak rond de moord op Peter R. de Vries. G. wordt gezien als vermoedelijke schutter. Medeverdachte Kamil E. zou de bestuurder van de vluchtauto zijn geweest.

Volgens het OM is er genoeg bewijs dat G. en E. schuldig zijn aan het 'medeplegen' van de moord op Peter R. de Vries en het voorhanden hebben van vuurwapens, waaronder het moordwapen. Ook noemde de officier van justitie de moord een "aanslag op onze rechtstaat." Volgens hem was de moord bedoeld om angst en terreur aan te jagen. "Het is voor het Openbaar Ministerie echt tot hier en niet verder."

Het OM ziet voldoende 'verzwarende maatregelen' die ervoor moeten zorgen dat de straf voor deze moord hoger moet zijn dan de straffen die voor andere moorden worden gegeven. Daarin weegt het bijvoorbeeld mee dat Peter R. de Vries zelf onschuldig was en de moord voor een schok voor de samenleving heeft gezorgd. Ook neemt Justitie mee dat het om een huurmoord ging - waarbij het de verdachten enkel om financieel gewin zou gaan - en dat de proceshouding van de verdachten "veel vragen onbeantwoord laten."