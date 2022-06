Oekraïense vluchtelingen wél onder vliegherrie Schiphol na streep door studentenwoningen

Tientallen Oekraïners die niet langer bij hun gastgezin terechtkunnen, krijgen binnenkort onderdak in de wijk Kronenburg in Amstelveen, onder een van Schiphols aanvliegroutes. Onlangs werd de bouw van een studentencampus in die wijk tegengehouden: het bestemmingsplan is in strijd met de wet Luchtvaart, oordeelde de Raad van State. NH Nieuws zocht uit waarom er wel woningen voor vluchtelingen mogen komen.

Toen eerder dit jaar miljoenen Oekraïners op de vlucht sloegen voor het Russische geweld in hun land, boden talloze Nederlandse gezinnen zich aan als gastgezin. Maar, zo schrijft de gemeente Amstelveen, 'net als elders in het land is dat in een aantal gevallen niet lang houdbaar'. Om die vluchtelingen toch onderdak te kunnen bieden, hebben vastgoedbedrijven Maarsen Groep en Zadelhoff 'op eigen terrein tijdelijke woonunits' neergezet, verklaart de gemeente. Het gaat om een braakliggend perceel aan de E.M. Meijerslaan 8 in kantorenwijk Kronenburg. Veertig kamers "Er komen veertig kamers", vertelt Tom Hilderink van Maarsen Groep aan NH Nieuws. Hoeveel vluchtelingen er per kamer kunnen worden gehuisvest is nog niet bekend, maar het gaat in ieder geval dus om tientallen mensen. "De komende weken worden de units afgebouwd en ingericht", vertelt Hilderink. "Vanaf begin juli kunnen de eerste bewoners erin." Als eigenaren stellen Maarsen Groep en Zadelhoff het perceel zonder beloning of tegenprestatie beschikbaar. Dat geldt ook voor de woonunits. "Dat doen we uit maatschappelijke betrokkenheid", reageert Hilderink. Hoe lang de containers zullen blijven staan, is nog niet duidelijk. "Ik hoop zo kort mogelijk", aldus Hilderink, "maar de vergunning die voor deze uitzondering wordt verleend, is maximaal tien jaar geldig."

Quote "De opvang van asielzoekers is toegestaan, mits de bestemming niet wordt gewijzigd naar wonen" Woordvoerder gemeente amstelveen

Goed nieuws dus voor Oekraïense vluchtelingen die niet langer onder één dak met hun gastgezin kunnen wonen. Onder studenten zal het nieuws over de opvanglocatie wat wenkbrauwen doen fronsen. Want zette de Raad van State enkele weken geleden niet een streep door de komst van een studentencampus in Kronenburg? Inderdaad, de Raad van State oordeelde dat de gemeente vanwege de ligging in het beperkingengebied rond Schiphol het Rijk om toestemming had moeten vragen, en veegde het plan daarom van tafel. Studenten mogen er dus niet wonen, maar Oekraïense vluchtelingen wel. Is er voor de noodwoningen dan wel toestemming gevraagd aan Den Haag?

In dit geval is toestemming niet nodig, vertelt een woordvoerder van de gemeente Amstelveen. Ze verwijst naar het luchthavenindelingsbesluit, ook wel het LIB genoemd. "In de nota van toelichting staat dat de opvang van asielzoekers en groepen vreemdelingen is toegestaan, mits het bestemmingsplan niet wordt gewijzigd naar 'wonen'." Hoewel het perceel aan de E.M. Meijerslaan binnenkort voor tientallen Oekraïense vluchtelingen voor een tijdje hun verblijfplaats is, zullen ze er in juridische zin van het woord niet wonen, benadrukt een woordvoerder. Met andere woorden: omdat het niet de bedoeling dat de woonunits er blijven staan, terwijl de campus studenten minimaal tientallen jaren van een kamer had moeten voorzien. De woonunits staan dus inmiddels op het terrein, al zijn de gemeente en de vastgoedbedrijven nog in gesprek over de details van de opvang. De vergunning is inmiddels aangevraagd, maar nog niet verleend, besluit een woordvoerder van de gemeente.