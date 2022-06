Bouwsector moet verplicht inzetten op natuurlijke bouwmaterialen: ''Anders is er straks geen plek meer voor ons''

Bouwen met natuurlijke materialen kunnen we al, maar volgens Van Belzen heeft de bouwwereld dit nog niet volledig ontdekt: ''Veel bouwers werken nog op basis van de oude gewoonten. Moet dat veranderen, dan kost dat gewoon veel tijd.''

Maar of die tijd er is? Onno Dwars is van mening dat we nu in actie moeten komen. Het bouwbedrijf waarvoor hij werkt zet dan ook al volop in op het gebruik van biobased bouwmaterialen. ''De biodiversiteit in Nederland is met 70 procent afgenomen in een hele korte tijd. We moeten ons echt anders gaan opstellen ten opzichte van de natuur.''