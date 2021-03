Wonen in een biobased huis: "Dit zou normaal moeten zijn"

In Nederland wordt voornamelijk gebouwd met beton en staal. Bouwen met deze materialen zorgt voor veel CO2 uitstoot. Biobased bouwen zou een goed alternatief kunnen zijn. Het AT5 programma Bouw Woon Leef sprak met René Dalmeijer, duurzaam aannemer. Hij bouwde zijn eigen biobased huis op IJburg. En als het aan hem ligt wordt die manier van bouwen de norm. “Als we niet met natuurlijke materialen gaan bouwen dan lopen we tegen de muur op.”

Op de fundering na is de woning volledig gebouwd met biobased materialen. "De impact van de complete woning is ongeveer eenvijfde van een conventioneel gebouwde woning”, aldus Dalmeijer. Hij maakt in zijn huis onder meer gebruik van hout, leem, vlas, hennep en stro.

Quote "In wezen is een huis een derde huid" René Dalmeijer, bewoner duurzaam huis

Muren van stro en leem Dalmeijer vindt dat de bouwmaterialen in zijn woning fijn aanvoelen. Voor hem is dat een belangrijke eigenschap. “Ik heb nooit zo een goed gevoel gehad bij baksteen of beton”, aldus Dalmeijer. “In wezen is een huis een derde huid. Je zoekt naar iets wat een aangenaam binnenklimaat produceert. De combinatie in deze woning is de houtskeletconstructie die niet warmte vasthoudt, met leem die wel warmte vasthoudt. Dat is een fundamenteel onderdeel van het binnenklimaat van deze woning”, aldus Dalmeijer.

Quote "Er wordt zo weinig gebouwd met deze bouwmaterialen vanwege onbekendheid" René dalmeijer, bewoner duurzaam huis