Voorlopig geen nieuwe Airbnb-boetes bij administratieve overtredingen

De gemeente gaat voorlopig geen nieuwe boetes uitdelen bij illigale verhuur in Amsterdam. Ook hoeven Amsterdammers die een boete hebben gekregen, deze voorlopig niet te betalen. Dat liet wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting) vandaag tijdens een comissievergadering weten.

In een reportage die AT5 vorige zomer maakte, is te zien dat het verhuurders inderdaad duur kan komen te staan als ze de regels overtreden. Ook als het volgens hen om een menselijke fout gaat. Vooral de hoogte van de boetes zit de verhuurders dwars: "Als je ergens parkeert en je vergeet een parkeerbon te kopen, dan krijg je niet gelijk een parkeerboete van 6.000 euro."

Wat de Biesjot niet doorhad, was dat er tussen de boeking en zijn vakantie een registratieplicht werd ingevoerd. Daar kwam hij pas achter toen er een boete van 11.600 euro op de mat plofte. "Dit mist elke vorm van proportionaliteit en redelijkheid en stort mijn gezin in een financiële noodsituatie", aldus Biesjot.

Veel van Amsterdammers die zich door de boetes gedupeerd voelen, waren vandaag aanwezig bij de commissievergadering. Eén van hen, Johan Biesjot, schetste tijdens het inspraakmoment zijn situatie: "Toen ik met mijn gezin in 2020 op vakantie ging, heb ik eenmalig voor een week mijn appartement verhuurd voor 525 euro."

De nieuwe wethouder Zita Pels toont begrip voor de situatie. "Uw verhaal raakt mij", vertelde ze vandaag aan de aanwezige verhuurders. Wel wijst ze erop dat het de keuze van de raad is geweest om 'afschikwekkende' boetes uit te delen. "De regels zijn niet voor niets bedacht, maar aan de andere kant hebben we natuurlijk ook te maken met de menselijke maat. "

Nieuwe afspraken

In het coalitieakkoord heeft het college inmiddels afgesproken dat de regels voor zulke overtredingen versoepelt worden. Zo wordt de boete bij een eerste overtreding lager.

Over de al uitgedeelde boetes zijn geen afspraken gemaakt. Wethouder Pels geeft nu aan deze boetes tijdelijk te bevriezen, maar durft geen beloftes te maken over wat er daarna gaat gebeuren. "Het moet juridisch wel kloppen", zegt Pels. "We gaan hier geen loze beloftes doen."

De maatregelen van de gemeente leken er vorig jaar nog wel voor te zorgen dat het aantal accommodaties op Airbnb daalde. Een maand na de invoering van de registratieplicht, die sinds 1 oktober 2021 van kracht is, bleef van het aantal Amsterdamse onderkomens op de site nog maar een kwart over.